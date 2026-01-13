Aqui está a lista final da seleção de andebol para o Europeu

13 jan, 2026 - 15:13 • Hugo Tavares da Silva
A Federação Portuguesa de andebol anunciou esta terça-feira a lista final para o Euro 2026, um torneio que vai ser disputado entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro, na Suécia, Dinamarca e Noruega.
A lista dos 18 jogadores escolhidos por Paulo Pereira é a seguinte:
Diogo Valério (Olympiacos), Gustavo Capdeville (Benfica), Pedro Tonicher (Ciudad Encantada), Diogo Branquinho (Sporting), Leonel Fernandes (FC Porto), Gabriel Cavalcanti (Benfica), Martim Costa (Sporting), Miguel Neves (Saint-Raphael Var HB), Salvador Salvador (Sporting), Luís Frade (Barcelona), Ricardo Brandão (FC Porto), Victor Iturriza (Kuwait SC), Francisco Costa (Sporting), João Gomes (VFL Gummersbach), António Areia (Tremblay HB), José Luís Ferreira (FC Porto), Filipe Monteiro (Sporting) e Rui Silva (FC Porto).
Portugal vai disputar o Grupo B juntamente com Roménia (16 janeiro, 17h), Macedónia do Norte (18 janeiro, 17h) e Dinamarca (20 janeiro, 19h30). Os jogos serão transmitidos na RTP2.