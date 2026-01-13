Ouvir
Francisca Jorge fica pelo caminho na qualificação do Open da Austrália

13 jan, 2026 - 10:23 • Lusa

Francisca Jorge, a número um portuguesa, continua à procura da primeira vitória num dos quatro maiores torneios do mundo, o chamado Grand Slam.

A tenista Francisca Jorge, única portuguesa a disputar o Open da Austrália, foi eliminada na ronda inicial da fase de qualificação para o primeiro Grand Slam da temporada, ao perder com Greet Minnen.

A belga de 28 anos, 12.ª cabeça de série da fase de qualificação, era favorita e entrou melhor, quebrando o primeiro jogo de serviço da portuguesa de 25 anos.

Francisca Jorge, número 213 no ranking WTA, respondeu logo a seguir, mas o serviço da vimaranense continuou errático, permitindo a Minnen, antiga 59.ª mundial, fechar o set inicial por 6-2.

O segundo parcial foi mais equilibrado, mas a belga, número 119 no ranking WTA, terminou em força, vencendo os últimos dois jogos para conquistar o set por 6-3, fechando o encontro ao fim de uma hora e 12 minutos.

Na qualificação masculina, continuam em prova Henrique Rocha e Jaime Faria, que venceram na primeira ronda.

Faria, 151.º do mundo, vai agora defrontar o libanês de 30 anos Benjamin Hassan (259.º), enquanto Rocha (158.º) terá como adversário o veterano argentino de 35 anos Marco Trungelliti (130.º), 18.º cabeça de série da qualificação.

