Estoril Open regressa em julho

O Estoril Open de 2027 vai voltar a ser disputado em julho, tal como acontece este ano, que marca o regresso ao circuito ATP, anunciou a entidade que tutela o ténis masculino.

Para 2027, o Estoril Open tem como data apontada para o seu início no calendário da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) o dia 19 de julho, a mesma que o torneio que vai decorrer em Kitzbühel, na Áustria.

Depois de ter baixado à categoria challenger, o Estoril Open regressa este ano ao circuito ATP, na categoria 250, mas pela primeira vez será disputado em julho, tendo como datas marcadas entre 18 e 26 de julho.

O Estoril Open integrou o circuito ATP em 1990, tendo-se realizado entre esse ano e 2014 no Complexo Desportivo do Jamor, em Oeiras. Em 2015, mudou-se para o Clube de Ténis do Estoril, com uma organização diferente.

O calendário do circuito ATP contará com quatro Grand Slams, nove torneios Masters 1.000 (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, Toronto, Cincinnati, Xangai e Paris), 16 da categoria 500 e 29 do nível 250.