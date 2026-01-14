Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 14 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futsal

Lúcio Rocha promete “dar tudo” no Europeu. “Estou cada vez com mais vontade de vencer”

14 jan, 2026 - 17:19 • Lusa

Europeu de futsal vai decorrer na Eslovénia.

A+ / A-

O ala Lúcio Rocha assegura que vai dar tudo de si no Campeonato da Europa de futsal, para o qual vai com "mais vontade de vencer" por Portugal, após a eliminação precoce no Mundial2024.

"Ser jovem e já ter feito uma grande competição é algo que me dá muito orgulho, à minha família e a quem me rodeia. Porém, é só o começo. Irei trabalhar para estar nas máximas que puder. Não ganhando a primeira em que participei, estou cada vez com mais vontade de vencer a próxima. Neste Europeu, irei dar tudo de mim", sublinhou o futsalista, em declarações aos jornalistas antes de mais um apronto.

Campeão europeu de sub-19, em 2023, Lúcio Rocha estreou-se em fases finais na seleção principal portuguesa no Campeonato do Mundo de 2024, no Uzbequistão, no qual a equipa das quinas foi eliminada nos quartos de final, pelo Cazaquistão.

"Estou mais maduro e consciente. Um Europeu, desta vez pela seleção principal, é ainda mais importante e com mais responsabilidade. Como já tive a experiência de ganhar um Europeu ao serviço dos sub-19, agora quero saber qual é o sabor de vencer pela equipa A", expressou o jogador, de 21 anos, que representa o Benfica.

Eleito melhor jogador jovem de futsal do mundo em 2024, o ala colocou os objetivos individuais em "segundo plano", querendo apenas ajudar o grupo rumo à revalidação do título, após a conquista das duas últimas edições, em 2018 e 2022.

"Encarar passo a passo, jogo a jogo, é claramente algo com que nos comprometemos connosco mesmos. Agora, serão dois jogos com a Bósnia na preparação e, depois, sim, passar a fase de grupos e ir ao 'mata-mata'. Contudo, claramente que o nosso objetivo é estar na final e disputar o título", frisou o internacional em 28 ocasiões.

Ainda em solo nacional, Portugal realizará dois encontros de preparação frente à Bósnia-Herzegovina, na sexta-feira e domingo (em Porto Salvo e na Arena Portugal), antes de viajar em 21 de janeiro rumo à Eslovénia, país onde vai jogar durante toda a competição.

"O grupo está muito bem, saudável, com muita alegria e fome de querer trabalhar. Queremos dar tudo de nós em todos os treinos. Estes jogos contra a Bósnia serão testes importantes antes de irmos para o Europeu. Apesar de serem dois jogos de preparação, vamos para ganhar e aperfeiçoar os pequenos detalhes", considerou.

Será a 11.ª participação da formação lusa no torneio continental, em 13 edições, na qual defrontará no Grupo D a Itália, em 24 de janeiro, a Hungria, em 27, e a Polónia, em 29.

Os quartos de final jogam-se em 31 de janeiro e 1 de fevereiro, enquanto as 'meias' estão agendadas para 4 de fevereiro e a final e o jogo de terceiro e quarto lugares disputam-se no dia 7.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 14 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido