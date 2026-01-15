Antigo nadador Yannick Agnel, campeão olímpico em 2012, julgado por violação de menor

O antigo nadador francês Yannick Agnel, campeão olímpico em Londres2012, suspeito de ter mantido uma relação com a filha de 13 anos do seu treinador, vai ser julgado por violação de menor, decidiu esta quinta-feira um tribunal gaulês.

Yannick Agnel, de 33 anos, que sempre alegou que a relação foi consensual e romântica, recorreu da acusação em maio de 2025 perante um tribunal criminal na região de Haut-Rhin, no leste de França.

No entanto, o tribunal determinou que havia provas suficientes contra ele e que, por isso, será julgado por violação e agressão sexual.

Yannick Agnel possui um dos currículos mais impressionantes da natação francesa, dos quais se destaca os títulos olímpicos nos 200 metros livres e na estafeta 4x100 metros em Londres2012, antes de se sagrar campeão do mundo em ambas as disciplinas em 2013.

Antigo membro do clube Mulhouse Olympic Natation, no leste de França, Agnel é acusado de violação e agressão sexual ocorridas entre 01 de janeiro e 31 de agosto de 2016, contra a filha do treinador Lionel Horter.

Os alegados crimes ocorreram em Mulhouse, mas também no estrangeiro, na Tailândia - onde o clube Mulhouse Olympic Natation realiza regularmente estágios - e no Rio de Janeiro, cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos de 2016.

A investigação começou no verão de 2021, após uma denúncia feita pela jovem, na altura também membro do clube, mas que, entretanto, abandonou a natação. Agnel foi formalmente acusado cinco meses depois, em 11 de dezembro de 2021.

Após 48 horas sob custódia policial, o nadador "admitiu os atos de que foi acusado, embora tenha problemas de memória em relação a algumas das violações", explicou a então procuradora pública, Edwige Roux-Morizot.