Jorge Braz. “Queremos sempre mais”

O selecionador Jorge Braz assumiu-se "satisfeito" com a preparação da seleção portuguesa de futsal para o Europeu, admitindo, no entanto, que ambiciona "sempre mais" porque o trabalho "nunca é perfeito".

"Foram unidades de treino fantásticas. Queremos sempre mais, nunca é perfeito, andamos sempre ali a tentar passar o limite de todos, mas estou muito satisfeito como tem decorrido a preparação até agora", avaliou Jorge Braz, em ronda de imprensa.

Portugal, bicampeão europeu em título (2018 e 2022), defronta a Bósnia-Herzegovina na sexta-feira, no Pavilhão Desportivo dos Leões de Porto Salvo, e no domingo, na Arena Portugal, na Cidade do Futebol, em dois jogos com início às 18h00, com Jorge Braz a justificar a escolha do adversário para este duplo compromisso.

"Têm corrido bem os convites. A Bósnia aceitou, não passou no playoff com a Bélgica [não se qualificando para o Europeu]. A opção seria: quem cair convidamos, porque têm nível de Europeus, estiveram no último Campeonato da Europa, têm características muito interessantes, jogadores tecnicamente muito evoluídos, muita qualidade técnica e sabem muito bem o que fazem", reconheceu.

Jorge Braz particularizou o bom trabalho efetuado por Diogo Santos, um dos jogadores mais jovens que tem ao dispor, e classificou-o como mais um a estar pronto para corresponder ao serviço de Portugal.

"O Diogo hoje tem estado muito bem, desde que lhe proporcionámos a oportunidade de se integrar. Esteve em todos os estágios desde setembro e já está habituadíssimo a fazer um esforço muito grande para estar sempre nesse limite para andar neste patamar de exigência. E, como ele, têm sido muito bons, todos os 14, - os estreantes, os mais novos e os mais velhos", referiu.

O técnico enalteceu a ideia coletiva da equipa nacional, que garante a melhor preparação para a competição, que se espera exigente.

"O foco agora é que eles [os jogadores] são todos iguais, são estes 14, com esta unidade familiar, e percebendo o contexto para onde vamos", completou.

Será a 11.ª participação da formação lusa no torneio continental, em 13 edições, na qual defrontará no Grupo D a Itália, em 24 de janeiro, a Hungria, em 27, e a Polónia, em 29.

Os dois primeiros de cada um dos quatro grupos avançam para os quartos de final, a disputar em 31 de janeiro e 1 de fevereiro, enquanto as 'meias' e a final estão marcadas para 4 e 7 de fevereiro, respetivamente.