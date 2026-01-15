Open da Austrália. Nuno Borges e Jaime Faria com sortes diferentes no sorteio

O tenista português Nuno Borges vai defrontar Felix Auger-Aliassime, número sete do mundo, segundo o sorteio, realizado esta quinta-feira, da ronda inicial do Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

O maiato, 46.º do ranking da ATP Tour, enfrentou o canadiano apenas uma vez na carreira, nos oitavos de final do torneio ATP500 do Dubai, em fevereiro de 2025. Borges venceu então o primeiro parcial, mas acabou por perder por 4-6, 6-3 e 7-5.

Na quarta-feira, antes de viajar para Melbourne, Borges foi eliminado na segunda ronda do torneio ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, depois de perder com o norte-americano Elito Spizzirri, em dois 'sets'.

Na edição de 2025, o português de 28 anos chegou à terceira ronda, tendo sido batido pelo terceiro cabeça de série, o espanhol Carlos Alcaraz, em quatro parciais.

Já Jaime Faria vai defrontar o francês Arthur Cazaux, no primeiro confronto entre o lisboeta, 151.º do mundo, e o francês, de 23 anos, atualmente número 67 do ranking ATP Tour.

Jaime Faria conseguiu entrar no quadro principal do Open da Austrália após ter vencido Marco Trungelliti na final da qualificação, por 7-6 (7-5) e 6-3, ao fim de uma hora e 37 minutos.

O encontro começou equilibrado e foi só no 'tie break' do primeiro 'set' que o português conseguiu superiorizar-se ao veterano argentino de 35 anos, número 130 do ranking ATP.

Trungelliti, 18.º cabeça de série da qualificação do Open da Austrália, pareceu acusar o desaire e entrou mal no segundo parcial, permitindo a Faria quebrar os primeiros dois jogos de serviço do argentino.

Com ambos os tenistas a falharem muito no serviço, acabou por ser Faria a conseguir fechar a partida.