Tour 2027 com três etapas no Reino Unido

As três primeiras etapas da Volta a França em bicicleta de 2027 vão percorrer três das quatro nações constituintes do Reino Unido, foi esta quinta-feira revelado pela organização da prova, que quase replicou o famoso torneio das Seis Nações râguebi.

"Este será o Grand Départ que mais se parece ao torneio das Seis Nações, uma vez que vamos passar na Escócia, em Inglaterra e no País de Gales, antes de entrar em França", salientou o diretor do Tour, em declarações à agência France-Presse.

Christian Prudhomme aludia à prestigiosa competição anual de râguebi que opõe as seleções de Escócia, França, Inglaterra, Irlanda, Itália e País de Gales.

Já se sabia que a Grande Boucle de 2027 partiria de Edimburgo, na Escócia, mas hoje, em Leeds, foi apresentado o percurso das três primeiras etapas da 114.ª edição.

A tirada inaugural vai ligar, numa sexta-feira, a capital da Escócia a Carlisle, cidade no norte de Inglaterra, ao longo de 185 quilómetros.

"Em princípio, será para os sprinters. [...] Vamos atravessar paisagens magníficas, muito bucólicas", descreveu Prudhomme.

No dia seguinte, a etapa começa em Keswick e dirige-se a Liverpool, para um percurso 100% inglês com uma enormidade de 223 quilómetros, que não estavam "inicialmente previstos", mas que resultam da passagem da caravana pelo Distrito dos Lagos, "o maior parque nacional inglês, que é também património mundial da UNESCO".

Finalmente, a terceira tirada percorre o País de Gales, partindo de Welshpool e chegando a Cardiff, a cidade do único vencedor galês do Tour, o recém-retirado Geraint Thomas.

De acordo com o diretor do Tour, a etapa, que terá também 223 quilómetros, tem um final "ao estilo" da clássica belga Liège-Bastogne-Liège, além de sete contagens de montanha e 3.000 metros de desnível acumulado.

"Por isso, teremos o que eu adoro, ou seja, os "puncheurs", mas também os favoritos [à geral] da Volta a França ombro a ombro", pontuou.

Christian Prudhomme recordou ainda "as partidas extraordinárias e inesquecíveis" do Tour de Londres, em 2007, e do Yorkshire, sete anos depois.

A Volta a França de 2027 deverá decorrer entre 2 e 25 de julho.