Arranca o Europeu de andebol para Portugal com a melhor prestação de sempre no horizonte

Portugal inicia esta sexta-feira a nona participação em fases finais de Campeonatos da Europa de andebol, a quarta seguida, em que procurará replicar ou até melhorar o sexto lugar conseguido na edição de 2020.

Os 'heróis do mar' têm entre os dois primeiros lugares da fase preliminar para rumarem à Ronda Principal e, para que tal aconteça, será praticamente obrigatório ultrapassar a Roménia, a partir das 17h00 (horas de Lisboa), na cidade dinamarquesa de Herning.

A equipa comandada por Paulo Jorge Pereira terá pela frente uma seleção que disputa a fase final pela quarta vez - tendo como melhor registo o nono lugar em 1996 -, mas que se sagrou campeã mundial em quatro ocasiões (1961, 1964, 1970 e 1974).

Embora não tenham os mesmos argumentos dos lusos, os romenos não devem ser subestimados, já que vários deles têm experiência de Liga dos Campeões, com as 'cores' do Dínamo de Bucareste, emblema orientado pelo selecionador de Portugal e adversário do Sporting na 'Champions'.