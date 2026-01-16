Martim Costa: "Queremos pensar no título europeu, mas objetivo é bater o melhor resultado de sempre"

Sabemos que vamos ter uma equipa super-agressiva, principalmente no bloco defensivo. Têm bons defensores, muita malta que joga na Roménia, no Dinamo. Têm também um excelente guarda-redes. Se queremos fazer o que sabemos fazer, temos de estar super-concentrados e fazer aquilo que temos treinado nestes últimos dias. Como disse, somos favoritos, mas temos de o provar dentro do campo. Se queremos passar, é um jogo obrigatório de ganhar. Queremos muito ganhar e trazer os primeiros dois pontos para começar da melhor maneira.

Vamos por partes e começamos pelo primeiro jogo, com a Roménia. É uma seleção que não esteve presente no último Campeonato do Mundo e que no último Campeonato da Europa teve três jogos e três derrotas. O que é que esperam deste adversário?

Estamos bastante motivados, queremos muito começar este Europeu da melhor maneira. Obviamente sabemos que o jogo não vai ser nada fácil, vamos jogar contra uma boa seleção. Mas estamos super motivados, ainda mais depois do último Mundial, que foi espetacular. Queremos voltar a fazer igual, sabendo obviamente das dificuldades, mas estamos muito contentes e muito motivados. Queremos jogar o mesmo Portugal ganhador.

Martim Costa é uma das figuras dessa geração. Em conversa com Bola Branca , o lateral garante que a seleção está motivada para o que vem aí.

Depois do histórico quarto lugar no Campeonato do Mundo no ano passado, ainda melhor do que o sexto lugar recorde no último Europeu, a melhor geração de sempre tenta escrever mais uma página dourada.

A seleção nacional arranca esta sexta-feira a sua trajetória no Campeonato da Europa de Andebol. Os "Heróis do Mar" vão dar início ao sonho às 17h00, contra a Roménia, na Dinamarca.

Depois, mais à frente, temos a Macedónia do Norte, que esteve no último Campeonato do Mundo, e temos também a campeã do mundo, a Dinamarca. Tendo em conta esse grupo, qual é o objetivo principal para esta fase?

Para esta fase de grupos, o principal objetivo é, sem dúvida, passar à main round. Para isso temos de ganhar os jogos com a Roménia e com a Macedónia do Norte. Depois, se pudermos levar algum ponto – ou até os dois – do jogo com a Dinamarca para a fase seguinte, seria excelente. Sabemos a dificuldade, vamos jogar contra uma grande equipa, campeã do mundo, mas vamos à luta. Queremos muito ganhar estes jogos, passar à main round e estamos muito motivados. Acreditamos plenamente que o podemos fazer, sabendo que é uma tarefa muito complicada. Mas o objetivo é passar o grupo e levar um ou dois pontos para a próxima fase.

Olhando agora para a competição como um todo: o objetivo passa por fazer melhor do que o sexto lugar, que é a melhor prestação de sempre de Portugal no Europeu de 2020?

Acredito que o objetivo principal é bater o sexto lugar, talvez chegar ao quinto lugar, pelo menos. Se conseguirmos fazer uma boa main round, já será extraordinário, porque vamos jogar contra as melhores seleções do mundo. Obviamente que queremos muito passar às meias-finais e até pensar no título europeu, mas o primeiro objetivo é bater o melhor resultado de sempre. Depois, claro, sonhar com algo mais, que seria brutal. Mas primeiro temos de ganhar este jogo com a Roménia e passar o grupo. Temos de estar focados no momento e no jogo. Acho que esse foi um dos segredos no último Mundial: irmos jogo a jogo. Ninguém ligava se íamos passar aos quartos ou às meias-finais. O objetivo era ganhar o próximo jogo e depois pensar no seguinte.

Depois de um Campeonato do Mundo extraordinário, com o quarto lugar, sentem dentro de vocês a ambição de já pensar no título europeu? Ou isso pode ser perigoso?

Se calhar é abusar um bocadinho dizer que vamos ser campeões europeus este ano. Temos um nível muito alto e muita qualidade, e até o podemos conseguir, mas neste momento não pensamos nisso. Sabemos a dificuldade e as seleções contra quem vamos jogar. Mas gosto que as pessoas acreditem em nós. Podem não ganhar agora, mas estamos mais perto de ganhar. Não sei se será neste Europeu, mas quero acreditar que no futuro vamos ganhar uma grande competição. Eu quero ganhar uma competição por Portugal. Mas neste Europeu, sabemos da dificuldade que é podermos ganhar, mas… o sonho comanda a vida. O foco é bater o melhor lugar de sempre e ganhar este jogo com a Roménia.

Em termos individuais, estiveste no sete ideal do último Campeonato do Mundo e foste o melhor marcador do Europeu passado. Qual é a tua meta pessoal para este Europeu?



O meu objetivo individual é ajudar a minha equipa a ganhar e fazer o melhor que posso dentro do campo. Os prémios ficam sempre para segundo plano. Não penso nisso. Claro que fico contente se ganhar prémios, qualquer atleta gosta disso, mas não é o meu foco. O meu foco é ajudar Portugal a fazer o melhor possível e tentar, pelo menos, bater o sexto lugar no Europeu.