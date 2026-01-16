Portugal derrota Roménia na abertura do Euro de andebol

16 jan, 2026 - 18:40 • Carlos Calaveiras
A seleção portuguesa de andebol entrou a ganhar no Campeonato Europeu, que decorre na Dinamarca. Portugal derrotou a Roménia por 40-34.
Os “Heróis do Mar”, alcunha pela qual é conhecida a equipa das quinas, estiveram quase sempre na frente – com exceção dos primeiros minutos em que a Roménia chegou a ter dois golos de vantagem.
Ao intervalo, Portugal vencia por 23-15.
No segundo tempo, os romenos tentaram reagir e não deixaram alargar distâncias.
Francisco Costa foi considerado o melhor jogador em campo, depois de ter marcado nove golos.
A segunda jornada – contra a Macedónia do Norte – está marcada para domingo, às 18h00.