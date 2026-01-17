Ouvir
  • 16 jan, 2026
Campeões olímpicos de Madison ganharam em Sangalhos

17 jan, 2026 - 19:40

Um ano e meio depois do ouro olímpico, os dois portugueses voltaram a fazer equipa.

Os campeões olímpicos Iúri Leitão e Rui Oliveira voltaram a competir juntos numa prova de madison e… ganharam, tal como em Paris2024.

Os dois ciclistas lusos conquistaram o Troféu Internacional Artur Lopes, no Velódromo de Sangalhos, na Anadia.

Leitão e Oliveira surgiram equipados a rigor com camisola dourada, lembrando a conquista dos Jogos Olímpicos.

Demorou um ano e meio para os dois voltarem a correr em dupla: “"Por nós corríamos todas as semanas juntos, mas temos de pensar no calendário de estrada", referiu Leitão.

Sobre a prova em si, Iúri Leitão disse: “Tivemos que nos aplicar a sério para conseguir. Os primeiros três/quatro sprints foram bastante exigentes”.

Já Rui Oliveira disse: "Toda a gente gostou do espetáculo que demos."

