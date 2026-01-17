Mariana Machado e Rui Pinto campeões nacionais dos 10 quilómetros

17 jan, 2026 - 18:17
Os atletas Mariana Machado e Rui Pinto sagraram-se, este sábado, campeões nacionais dos 10 quilómetros de estrada.
Na Figueira da Foz, Mariana Machado venceu com 32:08 minutos. É o quinto título da atleta do Sp. Braga, o quarto consecutivo.
No pódio ficaram ainda Mariana Vargem, atleta de triatlo, com 32:16 minutos, e Solange Jesus (32:49).
Pelo meio ainda ficou a sueca Liv Dinis, do Sporting, com 32:46, que não contou para o campeonato nacional.
Já nos masculinos, sem Isaac Nader – que venceu no amo passado - e o recordista nacional José Carlos Pinto, a prova ficou aberta.
Rui Pinto (Sporting) bateu ao sprint Etson Barros e Samuel Barata, ambos do Benfica.
O atleta dos leões completou a distância em 28:21 (melhorando em 22 segundos o seu tempo)
Etson Barros foi segundo com 28:23 e Samuel Barata, terceiro, com 28:24.
No entanto, a vitória sorriu a Charles Rotich, do Quénia, em 28:15.