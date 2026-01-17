Portugal goleia em teste antes do Europeu

A seleção portuguesa goleou a Bósnia-Herzegovina, por 8-1, no penúltimo jogo de preparação para o Campeonato da Europa de futsal de 2026, que dominou quase por completo, mas no qual esteve em desvantagem.

Os bicampeões europeus em título (2018 e 2022) dominaram a partida depois de terem sofrido um golo logo nos instantes iniciais. Tiago Brito igualou a partida aos quatro minutos e a partir daí, a equipa nacional partiu para um resultado robusto graças aos golos de Lúcio Rocha (três vezes), Bruno Coelho, Pany Varela, Rúben Góis e Diogo Santos.

A oito dias do início do Euro'2026, Portugal até entrou em falso na partida, sofrendo um golo quando apenas estavam decorridos 13 segundos de jogo pelo pivot Amir Barucija, servido na área após uma jogada rápida que surpreendeu a defesa portuguesa.

O conjunto luso partiu de imediato para a ofensiva e demorou quatro minutos para repor a igualdade através de Tiago Brito, num remate de fora da área e em zona frontal que ainda desviou num defensor, alterando a sua trajetória.

Portugal continuou a dominar a partida e a acumular situações de remate, mas apenas consumou a reviravolta aos 14 minutos através do seu capitão, Bruno Coelho, que apareceu solto na área a finalizar uma jogada bem desenhada pela direita.

Sem permitir veleidades ao seu opositor, a equipa das Quinas ainda voltou a marcar antes do intervalo, aos 17 minutos, numa jogada individual de Lúcio Rocha, que aí iniciou um final de tarde de inspiração.

A equipa nacional não baixou os índices de concentração e ainda melhorou no registo da eficácia da segunda parte, chegando ao 4-1 por Pany Varela, que protagonizou bom trabalho pela esquerda.

Com a Bósnia-Herzegovina a cingir-se a ténues momentos de transição - e uma bola no ferro - Portugal continuou a ampliar o placard, desta feita num remate forte e de extrema colocação de Rúben Góis aos 33 minutos.

Os minutos finais evidenciaram ainda mais as diferenças entre os dois conjuntos e aos Diogo Santos entrou na lista de marcadores com um remate colocado à entrada após toque precioso de Bruno Coelho.

Os últimos dois golos da partida foram apontados por Lúcio Rocha que, no mesmo minuto, chegou ao hat-trick ao protagonizar uma boa diagonal pela esquerda e ainda, segundos depois, corresponder da melhor forma a um bom esforço de Bruno Coelho.

Após este gordo triunfo, Portugal volta a defrontar a Bósnia já este domingo, pelas 18h00, na Arena Portugal, na Cidade do Futebol, em Oeiras, último teste antes da partida rumo ao Campeonato da Europa.

No Europeu do próximo ano, a disputar na Letónia, Lituânia e Eslovénia (21 de janeiro a 7 de fevereiro), Portugal integra o Grupo D, sediado em Liubliana, capital da Eslovénia, juntamente com Itália, Hungria e Polónia.