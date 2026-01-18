Ouvir
NBA. Neemias Queta marcou 14 pontos na vitória dos Celtics

18 jan, 2026 - 15:52 • Lusa

Equipa ocupa a segunda posição da Conferência Este, atrás dos Detroit Pistons.

O poste português Neemias Queta contribuiu com 14 pontos para a vitória categórica dos Boston Celtics no pavilhão dos Atlanta Hawks, por 132-106, em jogo da fase regular da NBA.

Queta integrou o cinco inicial dos Celtics e, além dos 14 pontos marcados, capturou sete ressaltos (seis defensivos e um ofensivo), efetuou uma assistência, um roubo de bola e um desarme de lançamento nos 23.38 minutos em que permaneceu em campo.

Jaylen Brown foi o principal responsável pelo sucesso da equipa de Boston, ao concretizar 41 pontos, bem secundado por Sam Hauser, que anotou 30 (ambos também com seis ressaltos), números que lhes conferiram o estatuto de melhores marcadores do encontro.

Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, ocupam a segunda posição da Conferência Este, apenas atrás dos Detroit Pistons, após a realização de 41 encontros, com um saldo positivo de 26 vitórias e 15 derrotas.

Esta época, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 24.7 minutos jogados pela equipa de Boston, aos quais acrescenta médias de 10.2 pontos e 8.2 ressaltos.

