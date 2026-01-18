Venus Williams (quase) passou à segunda ronda do Open da Austrália. Faltou o quase

A tenista Venus Williams perdeu na primeira ronda do Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada.

A norte-americana, de 45 anos, que recebeu um wild card para o quadro principal, esteve perto da sua primeira vitória de singulares em torneios de Grand Slam desde Wimbledon 2021, ao estar a ganhar por 4-0 no terceiro set.

No entanto, acabou por ser a sérvia Olga Danilovic a levar a melhor em três sets: 6-7, 6-3 e 6-4, após 2h20 de jogo.

Venus reagiu: "Foi um grande encontro. Foi fantástico ter jogado tão bem e de ter estado tão perto de vencer".

Esta foi a 22.ª participação de Venus Williams em Melbourne.