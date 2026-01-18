Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Venus Williams (quase) passou à segunda ronda do Open da Austrália. Faltou o quase

18 jan, 2026 - 16:36 • Carlos Calaveiras

Veterana, de 45 anos, jogou em Melbourne pela 22.ª vez.

A+ / A-

A tenista Venus Williams perdeu na primeira ronda do Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada.

A norte-americana, de 45 anos, que recebeu um wild card para o quadro principal, esteve perto da sua primeira vitória de singulares em torneios de Grand Slam desde Wimbledon 2021, ao estar a ganhar por 4-0 no terceiro set.

No entanto, acabou por ser a sérvia Olga Danilovic a levar a melhor em três sets: 6-7, 6-3 e 6-4, após 2h20 de jogo.

Venus reagiu: "Foi um grande encontro. Foi fantástico ter jogado tão bem e de ter estado tão perto de vencer".

Esta foi a 22.ª participação de Venus Williams em Melbourne.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 16 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João