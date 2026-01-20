Ouvir
História no andebol. Portugal derrota Dinamarca pela primeira vez e avança no Europeu

20 jan, 2026 - 21:11 • Inês Braga Sampaio

Kiko e Martim Costa e António Areia foram as principais estrelas do inédito triunfo sobre a tetracampeã do mundo.

A+ / A-

O andebol português volta a fazer história. A seleção nacional derrotou a Dinamarca pela primeira vez, esta terça-feira, por 31-29, e apurou-se para a Main Round do Campeonato da Europa da modalidade.

A equipa de Paulo Jorge Pereira entrou melhor no encontro e chegou à vantagem, no entanto, no início da segunda parte, a Dinamarca deu a volta, ficando a ganhar por 17-15.

Ainda assim, os "Heróis do Mar" não se deixaram afetar, ao contrário do que sucedera no Mundial, e partiram para a reviravolta, tendo chegado aos 21-24.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A campeã olímpica e tetracampeã do mundo ameaçou nova cambalhota, contudo, Portugal manteve-se firme e, nos segundos finais, final, dois golos de António Areia e outro de Kiko Costa confirmaram o triunfo.

Os irmãos Costa, Kiko e Martim, foram os melhores marcadores da partida, com nove golos, cada. António Areia chegou aos seis. Mathias Gidsel foi o principal goleador da Dinamarca, com oito golos.

Com esta inédita vitória, Portugal termina o Grupo B em primeiro lugar, com cinco pontos, à frente de Dinamarca, que chegou aos quatro, Macedónia do Norte, com três, e Roménia, que ficou a zeros.

Significa isto que a seleção nacional inicia a Main Round do Europeu já com dois pontos. Os dinamarqueses também se apuraram para a fase principal, porém, começam a próxima fase sem pontos.

