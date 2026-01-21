Ouvir
Europeu de Andebol

Andebol. Iturriza não defronta Alemanha

21 jan, 2026 - 18:12

Jogador foi expulso contra a Dinamarca.

O pivot português Victor Iturriza vai falhar a partida contra a Alemanha no Europeu de andebol.

De recordar que o internacional luso viu o cartão vermelho nos minutos finais da partida contra a Dinamarca.

Segundo o site oficial do Europeu de andebol, Iturriza recebeu ordem de expulsão na sequência de uma ação "extremamente imprudente e perigosa" e, fruto dessa "grave conduta antidesportiva", vai falhar o próximo jogo dos “heróis do mar”.

A partida contra os germânicos está marcada para esta quinta-feira, a partir das 14h30.

