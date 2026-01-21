Nuno Borges atinge terceira ronda do Open da Austrália pela terceira vez consecutiva

21 jan, 2026 - 09:30 • Inês Braga Sampaio
Nuno Borges escreveu mais uma página na história do ténis português, durante a madrugada desta quarta-feira, ao atingir a terceira ronda do Open da Austrália pela terceira temporada consecutiva.
Para tal, o número 1 nacional, e atual 46.º classificado do ranking ATP, derrotou o australiano Jordan Thompson, número 111 da hierarquia mundial, em quatro sets, pelos parciais de 6-7(11), 6-3, 6-2 e 6-4.
Depois de ter cedido o primeiro set no "tie break", Nuno Borges esteve a perder o segundo com break abaixo, por 4-1. No entanto, conseguiu dar a volta e, a partir daí, acelerou para eliminar o antigo top-30.
O maiato torna-se, assim, o primeiro português a chegar à terceira ronda do mesmo Major três vezes seguidas. No total, é a sexta vez que Borges atinge esta fase de um torneio do Grand Slam, um número em que só é superado pelo melhor tenista nacional de sempre, João Sousa (nove).
Nuno Borges terá oportunidade de tentar chegar pela segunda vez aos oitavos de final de Melbourne na sexta-feira. O adversário é o norte-americano Learner Tien, atual número 29 do mundo.