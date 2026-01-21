Pedro Flávio: “Temos de criar parcerias com Espanha e Andorra para treinar com condições de topo"

“Estivemos perto de ter mais uma modalidade, a patinagem de velocidade com a Jéssica Rodrigues, mas por uma infelicidade de tempo mínimo não foi possível”, informa.

Tal como na última edição, são três os portugueses que irão participar nos Jogos Olímpicos de Inverno. De um lado, Vanina Guerillot e Emeric Guerillot medem forças no esqui alpino. Do outro, surge José Cabeça no esqui de fundo.

“Gerir diariamente uma federação multidisciplinar com 12 modalidades num país sem grande tradição” destas modalidades é, por si, um desafio que obriga a uma “criatividade constante para criar condições de treino” para os atletas, confessa.

Ao comando da comitiva portuguesa está Pedro Flávio, atual presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. O recém-nomeado chefe de missão encara este desafio como o “culminar de quatro anos de trabalho”, reforçando que os dois papéis que assume têm um mesmo objetivo, o de “levar os desportos de inverno o mais longe possível”.

Estamos a menos de um mês do regresso dos Jogos Olímpicos de Inverno. De 6 a 22 de fevereiro, atletas de todo o mundo reúnem-se em Milão-Cortina em busca de uma medalha de ouro na sua categoria.

No entanto, “voltamos a participar numa disciplina de velocidade, o Super Gigante (Super G) no esqui alpino, algo que não acontecia desde 1994”. Agora, “o objetivo principal é melhorar os resultados e as classificações das edições anteriores”, com Cabeça a aparecer em “excelente forma”, acrescenta.

Para lá do que implica ter três atletas em três clusters diferentes (Cortina d’Ampezzo, Val di Fiemme e Bormio) “separados por centenas de quilómetros” , dificultando a “garantia de que todos tenham as melhores condições”, o “foco” está em aproveitar a visibilidade dos Jogos como “montra”.

“Os nossos desportistas já conseguem resultados de destaque, tal como a Jéssica Rodrigues, campeã do mundo de patinagem de velocidade em 2025. Contudo, “é agora que o grande público acompanha”. Acreditamos que muitos portugueses que já praticam esqui ou snowboard por lazer vão acompanhar a nossa prestação através da televisão, que dará mais destaque ao evento”.

Pedro Flávio tem claro que existe “um caminho difícil” para os que se querem dedicar aos desportos de Inverno, havendo “um trabalho contínuo de mostrar” que “estão a crescer” e que são merecedores de apoio e patrocínios. Com os olhos postos no futuro, garante que “o paradigma está a mudar”.

“Temos de criar parcerias com Espanha e Andorra para treinar com condições de topo e para nos ocnseguimos deslocar de carro. Em 2021, criámos uma pista na Serra da Estrela que tem sido a base para o crescimento das modalidades de gelo em Portugal. É aí que estamos a desenvolver as academias onde os nossos atletas podem evoluir. O plano a curto prazo é ter uma infraestrutura de dimensões olímpicas para que os que praticam hóquei, patinagem e curling possam ter condições de treinar com o mesmo nível que teriam fora do país”, conclui o presidente da federação.