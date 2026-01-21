Portugal parte “entusiasmado” para Europeu de futsal

A Seleção de futsal partiu, esta quarta-feira, para Ljubljan, onde vai participar no Europeu da modalidade.

À partida, o capitão Bruno Coelho mostrou-se entusiasmado e otimista.

“Estamos todos entusiasmados e com aquela ansiedade positiva para começar. Sabemos muito bem o que queremos e o nosso objetivo. O nosso primeiro jogo é sábado com a Itália e o objetivo é vencer. Depois é passo a passo, jogo a jogo, para irmos conquistando os nossos objetivos”, disse.

Portugal está inserido no Grupo D juntamente com Itália, Polónia e Hungria. A estreia é sábado, às 13h30, contra os transalpinos.

O Europeu disputa-se entre 21 de janeiro a 7 de fevereiro.