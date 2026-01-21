Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futsal

Portugal parte “entusiasmado” para Europeu de futsal

21 jan, 2026 - 17:31

O Europeu disputa-se entre 21 de janeiro a 7 de fevereiro.

A+ / A-

A Seleção de futsal partiu, esta quarta-feira, para Ljubljan, onde vai participar no Europeu da modalidade.

À partida, o capitão Bruno Coelho mostrou-se entusiasmado e otimista.

“Estamos todos entusiasmados e com aquela ansiedade positiva para começar. Sabemos muito bem o que queremos e o nosso objetivo. O nosso primeiro jogo é sábado com a Itália e o objetivo é vencer. Depois é passo a passo, jogo a jogo, para irmos conquistando os nossos objetivos”, disse.

Portugal está inserido no Grupo D juntamente com Itália, Polónia e Hungria. A estreia é sábado, às 13h30, contra os transalpinos.

O Europeu disputa-se entre 21 de janeiro a 7 de fevereiro.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?