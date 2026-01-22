Andebol. Último golo da Alemanha é irregular, mas não poderia ser revisto

Depois das queixas de Portugal, a Federação Europeia de Andebol (EHF) esclarece que o lance que deu o último golo da Alemanha é irregular, mas não poderia ser revisto pelo “VAR” da modalidade.

Em comunicado, o organismo explica: “Ao minuto 59:55, o jogador alemão número 54 executou o lançamento de saída após um golo da equipa portuguesa. Dois jogadores alemães (número 5 e número 23) tinham ultrapassado a linha de meio-campo antes do apito do árbitro, e o jogador número 23 recebeu posteriormente a bola e marcou golo. Embora a repetição do lançamento de saída tivesse sido o procedimento correto, isso não teria alterado a posse de bola”.

E é este o ponto: como “não teria alterado a posse de bola”, “de acordo com os regulamentos de Video Replay (VR) da EHF, esta situação não era passível de revisão, uma vez que não se enquadra nas disposições da situação n.º 9 do regulamento de VR (“Situações que Mudam o Jogo”), que incluem decisões de livres de 7 metros, punições ou decisões que possam levar a uma mudança da posse de bola”.