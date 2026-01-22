Ouvir
Andebol. Último golo da Alemanha é irregular, mas não poderia ser revisto

22 jan, 2026 - 23:59 • Carlos Calaveiras

A equipa das quinas perdeu por 32-30 e o último golo levantou grande polémica.

A+ / A-

Depois das queixas de Portugal, a Federação Europeia de Andebol (EHF) esclarece que o lance que deu o último golo da Alemanha é irregular, mas não poderia ser revisto pelo “VAR” da modalidade.

Em comunicado, o organismo explica: “Ao minuto 59:55, o jogador alemão número 54 executou o lançamento de saída após um golo da equipa portuguesa. Dois jogadores alemães (número 5 e número 23) tinham ultrapassado a linha de meio-campo antes do apito do árbitro, e o jogador número 23 recebeu posteriormente a bola e marcou golo. Embora a repetição do lançamento de saída tivesse sido o procedimento correto, isso não teria alterado a posse de bola”.

E é este o ponto: como “não teria alterado a posse de bola”, “de acordo com os regulamentos de Video Replay (VR) da EHF, esta situação não era passível de revisão, uma vez que não se enquadra nas disposições da situação n.º 9 do regulamento de VR (“Situações que Mudam o Jogo”), que incluem decisões de livres de 7 metros, punições ou decisões que possam levar a uma mudança da posse de bola”.

A Alemanha derrotou Portugal, por 32-30, com o último golo – nos segundos finais – a levantarem grande polémica.

O técnico Paulo Jorge Pereira não deixou dúvidas no final da partida: "O último golo dos alemães é irregular. Tenho de dizer isto. Espero que não nos venha a pesar nas contas finais do grupo".

Os “heróis do mar” – alcunha pela qual é conhecida a seleção nacional - vão agora defrontar a França no próximo sábado, a partir das 14h30.

