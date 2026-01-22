Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Hóquei em patins

Benfica vence, FC Porto e Sporting perdem na Champions

22 jan, 2026 - 23:34

Jogou-se esta quinta-feira a quinta jornada da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

A+ / A-

Sortes distintas para as equipas portuguesas que jogaram a quinta jornada da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

O FC Porto perdeu 3-5 diante do Barcelona em partida do grupo A.

Com este triunfo, os catalães assumem a liderança do grupo, com 13 pontos, mais um que os dragões.

Depois estão Trissino, Reus, Igualada e Saint-Omer.

Já no Grupo B, o Benfica venceu o Liceo, 4-2, e continua invicto na prova.

Os encarnados lideram o Grupo B com 15 pontos, oito de vantagem sobre Liceo, Oliveirense e Sporting.

A seguir ainda estão Óquei de Barcelos e Bassano. Os leões perderam na visita à Oliveirense (4-2).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 23 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?