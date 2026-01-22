Benfica vence, FC Porto e Sporting perdem na Champions

Sortes distintas para as equipas portuguesas que jogaram a quinta jornada da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

O FC Porto perdeu 3-5 diante do Barcelona em partida do grupo A.

Com este triunfo, os catalães assumem a liderança do grupo, com 13 pontos, mais um que os dragões.

Depois estão Trissino, Reus, Igualada e Saint-Omer.

Já no Grupo B, o Benfica venceu o Liceo, 4-2, e continua invicto na prova.

Os encarnados lideram o Grupo B com 15 pontos, oito de vantagem sobre Liceo, Oliveirense e Sporting.

A seguir ainda estão Óquei de Barcelos e Bassano. Os leões perderam na visita à Oliveirense (4-2).