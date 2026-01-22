Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futsal

Chishkala regressa a Portugal, agora para o Sporting

22 jan, 2026 - 15:51 • Carlos Calaveiras

Leões reforçam equipa de futsal com um internacional russo ex-Benfica.

A+ / A-

O Sporting oficializou a contratação de Ivan Chishkala para a equipa de futsal.

O internacional russo chega a Alvalade depois de meia época no Torpedo, da Rússia, e cinco anos no Benfica.

O ala, de 30 anos, conquistou um campeonato, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e uma Taça da Liga pelos encarnados.

Aos meios dos leões, Chishkala disse: "Em primeiro lugar, quero dizer ‘muito gosto’ a todos os Sportinguistas. Estou pronto para ganhar tudo e venho para ajudar esta equipa".

"Esta é uma nova etapa e um novo nível para mim. Quero trabalhar com o melhor treinador do mundo e com os melhores profissionais. Esta oportunidade é muito interessante e por isso vim: porque quero ganhar tudo", acrescentou.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?