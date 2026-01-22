Chishkala regressa a Portugal, agora para o Sporting

O Sporting oficializou a contratação de Ivan Chishkala para a equipa de futsal.

O internacional russo chega a Alvalade depois de meia época no Torpedo, da Rússia, e cinco anos no Benfica.

O ala, de 30 anos, conquistou um campeonato, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e uma Taça da Liga pelos encarnados.

Aos meios dos leões, Chishkala disse: "Em primeiro lugar, quero dizer ‘muito gosto’ a todos os Sportinguistas. Estou pronto para ganhar tudo e venho para ajudar esta equipa".

"Esta é uma nova etapa e um novo nível para mim. Quero trabalhar com o melhor treinador do mundo e com os melhores profissionais. Esta oportunidade é muito interessante e por isso vim: porque quero ganhar tudo", acrescentou.