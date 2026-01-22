Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Andebol

Francisco Costa candidato a melhor andebolista mundial jovem de 2025

22 jan, 2026 - 14:50 • Lusa

O jovem lateral-direito integra a seleção portuguesa que está a disputar o Europeu de 2026, da qual é um dos dois melhores marcadores, com 29 golos em três jogos.

A+ / A-

O lateral-direito internacional português Francisco Costa é um dos três nomeados para o prémio e melhor jogador mundial jovem de 2025 da Federação Internacional de Andebol (IHF), anunciou esta quinta-feira o organismo regulador da modalidade.

Francisco Costa, de 20 anos, terá o central Óli Mittún, das Ilhas Faroé, e o lateral Nikola Roganovic, da Suécia, como adversários na corrida ao prémio, criado pela IHF em 2023 e cuja votação da edição deste ano decorre entre 25 de janeiro e 10 de fevereiro.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Andávamos a dizer que a Dinamarca um dia tinha de perder": Areia, o triunfo histórico e aquela rosca

Europeu de andebol

"Andávamos a dizer que a Dinamarca um dia tinha de perder": Areia, o triunfo histórico e aquela rosca

A seleção nacional de andebol fez história ao venc(...)

Os adeptos terão uma palavra a dizer na classificação final dos nomeados, mas apenas na proporção de um terço, sendo os restantes dois terços destinados aos selecionadores que estiveram presentes no Mundial de 2025 e à Comissão de Treinadores e Métodos da IHF.

O jovem lateral-direito integra a seleção portuguesa que está a disputar o Europeu de 2026, da qual é um dos dois melhores marcadores, com 29 golos em três jogos, tendo contribuído decisivamente para a qualificação da equipa nacional para a Ronda Principal e a vitória histórica sobre a Dinamarca (31-29).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?