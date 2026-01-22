Miguel Laranjeira: “Portugal entra em campo para vencer qualquer equipa”

Após uma vitória histórica contra a Dinamarca, espera agora um novo desafio a Portugal frente à Alemanha no europeu de andebol. Naquele que é o primeiro jogo do main round da competição, Miguel Laranjeira, presidente da Federação Portuguesa de Andebol, sabe que “todos os jogos são complexos” porque “estamos a falar das melhores equipas” do continente. No entanto, tem claro que os atletas “têm o foco, qualidade e vontade de vencer em nome” do país.

Com “expectativas muito positivas”, entende que “pressão existe sempre”, especialmente quando se trata de “uma potência do andebol europeu” como os adversários germanos. “A equipa quando entra numa fase final do campeonato da Europa sabe que há pressão desde o início. Tivemos um grupo complexo na fase preliminar e temos outro muito forte no main round, portanto o foco e a resiliência mantêm-se com a certeza de que a capacidade de superação vai continuar a existir”, confessa Laranjeira.

Apesar de tudo, para o presidente da federação existe a certeza de que “ao contrário de há alguns anos atrás, hoje Portugal entra e todos os jogos começam 0-0. Tudo está em aberto, qualquer que seja a equipa e vamos enfrentar a Alemanha com esse mesmo objetivo”. Pretende-se “chegar cada vez mais longe, sonhar sempre mais alto. Isso também é o fermento do desporto, conseguirmos superar-nos”, reforça.

O encontro desta quinta-feira terá lugar na cidade de Herning, na Dinamarca, sendo que a seleção nacional não conta com Victor Iturriza, expulso no jogo anterior. Seguem-se os enfrentamentos contra França (sábado), Noruega (segunda-feira) e Espanha (dia 28), todos marcados para as 14h30 (hora de Portugal continental).