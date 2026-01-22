Portugal perde com Alemanha no início da main round

22 jan, 2026 - 16:20 • Carlos Calaveiras
A seleção portuguesa de andebol perdeu 32-30 contra a Alemanha na primeira jornada da main round do Europeu de andebol.
Numa partida equilibrada, as duas equipas foram tendo vantagens alternadas, mas com os germânicos mais vezes por cima.
Ao intervalo, o resultado era 11-11.
No segundo tempo, os germânicos estiveram melhor e acabaram a ganhar por dois golos.
Destaque na Alemanha para o guarda-redes Wolff, que fez 13 defesas, repetindo a grande exibição que tinha feito contra Portugal no Mundial.
Já nos “heróis do mar” voltou a destacar-se Francisco Costa, com 10 golos.
Com este resultado, a seleção nacional mantém os dois pontos que trazia da primeira fase, enquanto os germânicos passam a somar quatro.
O próximo jogo de Portugal será contra França, no sábado, a partir das 14h30.