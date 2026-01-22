Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Andebol

Portugal perde com Alemanha no início da main round

22 jan, 2026 - 16:20 • Carlos Calaveiras

Guarda-redes alemão foi decisivo. Próximo jogo da equipa das quinas será no sábado contra a França.

A+ / A-

A seleção portuguesa de andebol perdeu 32-30 contra a Alemanha na primeira jornada da main round do Europeu de andebol.

Numa partida equilibrada, as duas equipas foram tendo vantagens alternadas, mas com os germânicos mais vezes por cima.

Ao intervalo, o resultado era 11-11.

No segundo tempo, os germânicos estiveram melhor e acabaram a ganhar por dois golos.

Destaque na Alemanha para o guarda-redes Wolff, que fez 13 defesas, repetindo a grande exibição que tinha feito contra Portugal no Mundial.

Já nos “heróis do mar” voltou a destacar-se Francisco Costa, com 10 golos.

Com este resultado, a seleção nacional mantém os dois pontos que trazia da primeira fase, enquanto os germânicos passam a somar quatro.

O próximo jogo de Portugal será contra França, no sábado, a partir das 14h30.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?