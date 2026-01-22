Tem planos para as 14h30? Pense bem, joga a seleção de andebol

Para tentar superiorizar-se aos teutónicos, que contam com pesos pesados como o central Juri Knorr, o ponta ‘canhoto’ Lukas Zerbe ou o guarda-redes redes Andreas Wolff, Portugal precisa das performances de alto nível dos irmãos Martim e Francisco Costa, à imagem do que aconteceu no triunfo com os dinamarqueses, em que cada um assinou nove golos.

Os lusos, vencedores do Grupo B da fase preliminar, com cinco pontos, à frente da tetracampeã mundial em título Dinamarca, segunda, com quatro, começam por enfrentar a campeã de 2004 e 2016, que deverá contar com um forte apoio nas bancadas da Jysk Bank Boxen, situada na cidade dinamarquesa de Herning, a partir das 14h30 (horas em Lisboa).

Portugal defronta esta quinta-feira a Alemanha no arranque do Grupo I da Ronda Principal do Europeu de andebol de 2026, num encontro entre duas seleções que venceram os respetivos grupos e iniciam a próxima fase com dois pontos.

Ausente do encontro com os germânicos vai estar o pivô Victor Iturriza, expulso contra a Dinamarca, após uma “ação extremamente imprudente e perigosa”, de acordo com a Comissão Disciplinar da Federação Europeia de Andebol (EHF), que puniu o jogador do Kuwait SC com um jogo de castigo.

Neste dia, igualmente em Herning, a Espanha, coroada em 2018 e 2020, joga com a também coanfitriã Noruega, antes de a campeã em título França e a Dinamarca reeditarem a final da edição passada.

A participar pela nona vez na fase final de um Europeu, e quarta seguida, Portugal tem como melhor resultado o sexto lugar conseguido em 2020.

Após o embate com a Alemanha, os ‘heróis do mar’ medem forças com a França, no sábado, a Noruega, na segunda-feira, e a Espanha, no dia 28, com todos os jogos a iniciarem às 14h30 (horas em Lisboa), sendo que precisam de terminar entre os dois primeiros lugares da ‘main round’ para atingir as meias-finais.