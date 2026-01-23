A vida dupla de Francisco Cabral no circuito de pares no Open da Austrália chegou ao fim

23 jan, 2026 - 09:57 • Lusa
O português Francisco Cabral, que faz dupla com a tenista da casa Ellen Perez, foi esta sexta-feira afastado na ronda inicial da variante de pares mistos do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da época.
A dupla luso-australiana foi derrotada por outra tenista local, Storm Hunter, e o monegasco Hugo Nys em três parciais, por 1-6, 6-3 e 10-4, numa partida que durou uma hora e cinco minutos.
Na próxima ronda, Hunter e Nys vão defrontar os vencedores do jogo que opõe a norte-americana Taylor Townsend e o croata Nikola Mektic e a dupla formada pela húngara Fanny Stollar e o alemão Kevin Krawietz.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
O português está assim fora do Open da Austrália, horas depois de também ter sido afastado da variante de pares masculinos, onde fazia dupla com o austríaco Lucas Miedler.
A dupla formada pelo checo Adam Pavlasek e pelo tenista da casa John Patrick Smith venceu Cabral e Miedler (nonos cabeças de série do torneio) em dois parciais, por duplo 6-4, numa partida que durou uma hora e 15 minutos.
Francisco Cabral disse na semana passada à Lusa que começou "o ano da melhor maneira", ao conquistar o título ATP250 de Brisbane com Lucas Miedler, batendo os primeiros cabeças de série e campeões em título, Clash (2.º ATP) e Glasspool (1.º ATP).
Essa vitória permitiu ao jogador natural do Porto subir ao 19.º lugar do ranking mundial de pares.
Francisco Cabral e Lucas Miedler (23.º ATP) encerraram a temporada de 2025 com chave de ouro no Campeonato Helénico da Vanda Pharmaceuticals, onde conquistaram o terceiro título ATP do ano.
Cabral e Miedler formaram dupla pela primeira vez em abril de 2025, tendo conquistado no primeiro ano juntos os títulos em Gstaad, Hangzhou e Atenas.