Afonso Jesus. Itália é uma “seleção muito forte”

23 jan, 2026 - 17:50

Equipa das quinas estreia-se este sábado no Europeu da modalidade.

A+ / A-

A seleção portuguesa de futsal estreia-se este sábado no Campeonato da Europa da modalidade.

A primeira partida, a partir das 13h30, vai ser contra a Itália.

Afonso Jesus considera que este “é um jogo importante, é frente a uma seleção muito forte, que nos vai obrigar a estar no nosso melhor nível”.

“Preocupamo-nos essencialmente com aquilo que temos de fazer e com o nosso nível. Cada um de nós estará a dar o seu melhor. Não desrespeitamos ninguém, pois sabemos a qualidade que está do outro lado. Mas estamos focados no nosso nível e na nossa equipa”, disse.

O ala do Benfica, de 28 anos, destaca a união do grupo. “Temos orgulho nas pessoas que temos ao nosso lado e isso faz com que o ego não nos suba à cabeça, mesmo depois do que já conquistámos. As grandes equipas formam-se se muito aí, no que fazem diariamente. Essa é a chave da nossa Seleção”.

Portugal é bicampeão em título e está no Grupo D, juntamente com Itália, Hungria (27) e Polónia (29).

