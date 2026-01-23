António Morgado abre temporada com oitavo lugar na Clássica Camp de Morvedre

23 jan, 2026 - 18:50 • Lusa
O ciclista português António Morgado (UAE Emirates) iniciou esta sexta-feira a temporada com um oitavo lugar na segunda edição da Clássica Camp de Morvedre, conquistada pelo italiano Christian Scaroni (XDS Astana).
O ciclista de 28 anos cumpriu os 163,4 quilómetros com início e final em Estivella, município da Comunidade Valenciana (Espanha), em 3:57.35 horas, batendo ao sprint o colombiano Diego Pescador (Movistar) e o italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), respetivamente segundo e terceiro classificados com o mesmo tempo do vencedor.
Único português em prova, António Morgado, de 21 anos, chegou num grupo a 1.08 minutos, sendo oitavo classificado na sua primeira corrida de 2026.
Presente na clássica espanhola, embora sem qualquer ciclista luso, esteve a equipa nacional Anicolor-Campicarn, cujo melhor ciclista foi o canadiano Carson Miles, na 44.ª posição, a 4.55 minutos de Scaroni.
Vice-campeão em título da Volta a Portugal, o francês Alexis Guérin foi um dos três desistentes da formação portuguesa.