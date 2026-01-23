Luís Frade: "Ficámos na parte má do main round, no grupo da morte. Todos os jogos são uma final"

A seleção portuguesa perdeu na estreia no main round, contra a Alemanha (30-32), e teve no guarda-redes alemão uma edifício sem fim. Luís Frade, pivô do Barcelona, meteu cinco dos sete remates que fez, mas Andreas Wolff parou 14 de 43 remates (32.6% eficácia), o que ajuda a explicar o desfecho. O encontro ficou marcado por um erro de arbitragem posteriormente reconhecido pela Federação Europeia de Andebol. "Já jogámos o jogo. É chover no molhado, não há nada a fazer", desvaloriza Frade, em conversa com a Renascença, na véspera do jogo com a França. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Portugal perdeu com a Alemanha, mas foi um jogo equilibrado, podia ter caído para qualquer lado, certo? Sim, exatamente. Foi um jogo que podíamos ter ganho perfeitamente. Foi um jogo discutido nos detalhes e eles saíram por cima. Acho que não perdemos em nada, a única coisa que fez a diferença foi o guarda-redes redes, que foi o homem do jogo. Em todos os aspetos do jogo, tivemos um bocado à frente. Duelos individuais, contra-ataques, recuperações defensivas. Acho que estivemos super bem no jogo. Como em todos os jogos de alta competição e de grande nível, decidiu-se nos detalhes e foi isso que nos levou à derrota. Infelizmente, perdemos o jogo, mas felizmente continuamos a depender só de nós para continuar a sonhar um bocadinho. Este Andreas Wolff fez uma grande exibição, 14 defesas, e foi decisivo. Foi o jogador-chave da equipa deles. Tal como eu disse, estivemos a dominar quase o jogo todo e estivemos dentro do jogo. Em todas as partes do jogo, estivemos muito bem, senão melhores que eles.

Wolff já tinha complicado a nossa vida no Mundial do ano passado. Este ano voltou a fazer uma grande exibição, é difícil batê-lo, não é? Pois [risos]... Se fosse fácil, se calhar estávamos a ter um discurso diferente. É um grande jogador, como todos os jogadores que estão neste main round. Ele teve a felicidade e o mérito de conseguir ajudar a sua equipa. Faltou-nos alguma eficácia. O Martim e o Francisco queixaram-se de ter tido menos descanso que a Alemanha. O Luís notou isso? Foi importante o cansaço? Não sei, sinceramente não sei. Pode ser um factor, pode não ser. Mesmo com um dia a menos de descanso, um dia e umas horas, nós conseguirmos estar no jogo o tempo todo, que foi decidido nos detalhes. Acho que não é um factor que influencie, podíamos ter ganho o jogo na mesma. Saímos do campo com essa sensação. O último lance do jogo foi estranho. A Federação Europeia de Andebol até já admitiu que o golo não devia ter contado. Como é que o Luís viu o lance? Vi-o inválido no momento. Foi por isso que estávamos todos indignados e a querer uma resolução diferente. O Europeu é uma competição muito agressiva e muito intensa, todos os jogos e todos os golos contam, por isso é que estávamos a reivindicar esse golo a menos. Neste momento, na diferença de golos, está neutro, estávamos com um positivo. Isso, futuramente, pode influenciar muito, porque por um golo se ganha, por um golo se perde, por um golo se passa, por um golo não se passa. Acho que foi um erro assumido, não há nada a fazer, há que continuar a jogar. Já passou, já não há nada a fazer.