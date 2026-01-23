Nuno Borges eliminado na terceira ronda do Open da Austrália

O português Nuno Borges foi eliminado na terceira ronda do Open da Austrália, pelo segundo ano consecutivo, ao perder com o norte-americano Learner Tien em três parciais.

O número um português, 46.º do mundo, até começou melhor e conseguiu surpreender o favorito Tien ao quebrar o serviço do 25.º cabeça de série do torneio, tendo estado muito perto de vencer o primeiro 'set', quando estava 3-5.

Mas o jovem norte-americano de 20 anos respondeu e levou o parcial ao 'tie break'. Borges chegou a ter duas oportunidades para fechar o 'set', mas acabou por ser Tien a triunfar, por 7-6 (11-9).

O desaire pareceu afetar o maiato de 28 anos, que viu o norte-americano vencer cinco jogos seguidos, incluindo dois jogos de serviço de Borges, para conquistar o segundo parcial por 6-4.

Tien continuou em alta no terceiro e último set, que venceu por 6-2 para fechar o encontro ao fim de duas horas e quatro minutos.

O norte-americano já tinha derrotado Borges no único confronto anterior entre ambos, no Masters 1.000 de Paris, em 2025.

Nos oitavos de final do primeiro ‘major’ da temporada, Tien vai enfrentar o vencedor da partida de hoje entre o russo Daniil Medveded (11.º cabeça de série do torneio) e o húngaro Fabian Marozsan (47.º do mundo).

Na edição de 2025 do torneio de Melbourne Park, o português de 28 anos foi eliminado na terceira ronda por Carlos Alcaraz, atual líder do ranking mundial.

Um ano antes, Borges atingiu os oitavos de final do ‘Happy Slam’, tendo sido afastado por Daniil Medvedev.

Apesar da derrota frente a Lerner Tien, o tenista português sai de Melbourne com boas sensações. “Faço um balanço positivo da Austrália, como é óbvio. Tive uma primeira ronda que podia ter perfeitamente perdido e ido para casa mais cedo. E, de repente, cheguei à terceira ronda e estava com possibilidades de seguir em frente. Não aconteceu, mas continuo a ver com bons olhos. Acho que estou a jogar bem, tenho muita coisa para melhorar, mas sem dúvida que estou contente com este resultado”, avançou o maiato, em declarações à agência Lusa.

“Aquele primeiro ‘set’ [contra Tien] pesou, mais do que se calhar na segunda ronda. Também é um jogador que me obriga a jogar muito mais, ao contrário do adversário da segunda ronda. Todas as minhas variações, a minha solidez de fundo do campo, parecia que era tudo devolvido. Ele tinha uma disponibilidade física muito boa e não estava fácil conseguir desestabilizá-lo. Mais um momento de aprendizagem, parabéns a ele pelo encontro e pelo nível que teve. Acho que vai ser um grande jogador, se já não o é”, comentou.

Após a despedida de Melbourne, onde pelo segundo ano falhou o acesso aos oitavos de final do ‘Happy Slam’, fase da prova atingida em 2024, Nuno Borges vai integrar a Seleção Nacional de ténis da Taça Davis, que vai defrontar a congénere da China, entre os dias 6 e 7 de fevereiro, em Guangzhou.