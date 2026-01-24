Europeu de futsal arranca este sábado para os bicampeões que querem ser tri

A seleção portuguesa de futsal tem este sábado o primeiro jogo no Campeonato da Europa de 2026, face à Itália, a contar para o Grupo D, desejando iniciar com o 'pé direito' a defesa do bicampeonato.

De regresso à Arena Stozice, em Liubliana, onde a equipa das 'quinas' conquistou o primeiro de dois cetros continentais no palmarés (2018 e 2022), o duelo com os italianos, campeões em 2003 e 2014, está agendado para as 14h30 locais (13h30 em Lisboa).



Os comandados de Jorge Braz terão um primeiro confronto exigente, perante uma seleção transalpina bastante experiente, com uma média de idades de 31,8 anos e o sportinguista Alex Merlim no plantel, embora longe do fulgor de outros tempos.



Contudo, serve de alerta o facto de ter eliminado no play-off de acesso à fase final o Cazaquistão, teoricamente uma das melhores seleções do mundo e o 'carrasco' de Portugal nos quartos de final do último Campeonato do Mundo, em 2024 (2-1).

O duelo entre portugueses e italianos é seguido do outro embate do agrupamento, entre as seleções da Hungria e Polónia, na mesma Arena Stozice, palco de todo o percurso luso na prova, incluindo a fase a eliminar.

Numa organização tripartida entre Eslovénia, Letónia e Lituânia, 16 seleções estão presentes na fase final da 13.ª edição da competição continental, que conta com sete triunfos espanhóis, dois italianos e portugueses e um russo até ao momento.

Os dois primeiros de cada um dos quatro agrupamentos avançam para os quartos de final, a disputar em 31 de janeiro e 1 de fevereiro, enquanto as meias-finais se jogam no dia 4 e a final e jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares no dia 7.