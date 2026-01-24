Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Iga Swiatek já está nos 'oitavos' do Open da Austrália. Segue-se uma senhora da casa

24 jan, 2026 - 13:35 • Lusa

A número dois mundial superou Kalinskaya, 33.ª do ranking WTA, por 6-1, 1-6 e 6-1, em uma hora e 44 minutos de encontro, tendo cedido pela primeira vez um set na presente edição do Open australiano.

A+ / A-

A tenista polaca Iga Swiatek qualificou-se este sábado para os oitavos de final do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer a russa Anna Kalinskaya em três sets.

A número dois mundial superou Kalinskaya, 33.ª do ranking WTA, por 6-1, 1-6 e 6-1, em uma hora e 44 minutos de encontro, tendo cedido pela primeira vez um set na presente edição do Open australiano e se qualificado pela sexta vez, em oito tentativas, para os oitavos de final em Melbourne, onde chegou às meias-finais em 2022 e 2025.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Na próxima ronda, Swiatek, vencedora de seis 'majors', vai encontrar a última esperança australiana no torneio, Maddison Inglis, 168.ª da hierarquia, que hoje seguiu em frente ao beneficiar do abandono, por lesão, da japonesa Naomi Osaka, 17.ª do ranking.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 23 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?