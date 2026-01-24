Portugal derrotado pela França no Europeu de Andebol

24 jan, 2026 - 16:00 • Carlos Calaveiras
A seleção portuguesa de andebol perdeu 46-38 com a França em mais uma jornada da “main round” do Europeu de Andebol.
A primeira parte correu muito mal aos “heróis do mar” – alcunha pela qual é conhecida a seleção – e, ao intervalo, os gauleses perdiam 28-15.
Na segunda parte, a equipa das quinas conseguiu reagir e minimizou “estragos”, diminuindo o peso dos números contra os atuais campeões da Europa.
Portugal soma a segunda derrota consecutiva na segunda fase do Europeu, depois da Alemanha, mas ainda tem, pelo menos, dois jogos para fazer: Noruega (26) e Espanha (28). Ficam, no entanto, mais complicadas as contas para chegar às meias-finais.
