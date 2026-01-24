Portugal entra a ganhar no Europeu de futsal

24 jan, 2026 - 15:28 • Carlos Calaveiras
A seleção portuguesa de futsal venceu a Itália, por 6-2, na primeira jornada do Europeu de Futsal.
Os italianos até marcaram primeiro, mas a equipa das quinas deu a volta ao marcador ainda na primeira parte e reforçou perto do fim.
Por Portugal marcaram Diogo Santos (2), Kutchy (2), Rúben Góis e Bruno Coelho.
Pelos italianos apontaram Musumeci e Tiago Brito, na própria baliza.
Os comandados de Jorge Brás reagiram ao golo inaugural dos transalpinos e também ao 5 para 4 no segundo tempo, tendo conseguido dois golos nesse período.
Portugal, bicampeão europeu em título, volta a jogar na próxima terça-feira, às 16h30, para defrontar a seleção húngara, novamente em Ljubljana.