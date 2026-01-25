UAE entra na época a vencer. Vine conquista Tour Down Under

O ciclista australiano Jay Vine (UAE Emirates) conquistou o Tour australiano Down Under, após uma quinta e última etapa disputada em Stirling e que teve vitória ao sprint do britânico Matthew Brennan (Team Visma).

A vitória final de Vine ficou praticamente garantida no sábado, dia em que estava prevista a etapa rainha da prova, mas o excessivo calor e o risco de incêndio obrigaram a encurtar a quarta etapa em 41 quilómetros, tendo sido suprimidas as três subidas que poderiam ter influência na classificação.

Numa etapa que tinha tudo para ser de consagração, Vine, que se sagrou vencedor da prova pela segunda vez, depois do triunfo em 2023, não se livrou de um grande susto, quando, a cerca de 95 quilómetros da meta, um canguru saltou para a estrada, provocando a queda do corredor australiano, mas sem consequências de maior para ele.

Vine levantou-se e prosseguiu a corrida na bicicleta de um dos seus companheiros de equipa, num incidente em que a equipa Emirates perdeu mais dois corredores, o dinamarquês Mikkel Bjerg e o colombiano Juan Sebastian Molano, que se juntaram no lote dos desistentes ao equatoriano Jhonatan Narvaez, vítima de uma violenta queda no sábado, que o obrigou a ir ao hospital para observação.

Após a chegada à cabeça do pelotão, Vine conseguiu assegurar de vez o triunfo, cortando a meta com os restantes corredores, no final de 169,8 quilómetros disputados debaixo de intenso calor.

"Não consigo acreditar no azar que tivemos nestes últimos dias. Temos alguns rapazes no hospital. Saí ileso, mas não desejo reviver isto", comentou Vine no final.

Apesar de tudo o que a equipa viveu nestes últimos dias, Vine não deixou de saborear este segundo triunfo: "Não sei qual foi a melhor vitória. Ganhei uma etapa este ano, mas a surpresa de 2023 foi muito agradável. Ganhar em casa é incrível".