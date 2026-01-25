Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

UAE entra na época a vencer. Vine conquista Tour Down Under

25 jan, 2026 - 19:58

Ciclista australiano vence em casa.

A+ / A-

O ciclista australiano Jay Vine (UAE Emirates) conquistou o Tour australiano Down Under, após uma quinta e última etapa disputada em Stirling e que teve vitória ao sprint do britânico Matthew Brennan (Team Visma).

A vitória final de Vine ficou praticamente garantida no sábado, dia em que estava prevista a etapa rainha da prova, mas o excessivo calor e o risco de incêndio obrigaram a encurtar a quarta etapa em 41 quilómetros, tendo sido suprimidas as três subidas que poderiam ter influência na classificação.

Numa etapa que tinha tudo para ser de consagração, Vine, que se sagrou vencedor da prova pela segunda vez, depois do triunfo em 2023, não se livrou de um grande susto, quando, a cerca de 95 quilómetros da meta, um canguru saltou para a estrada, provocando a queda do corredor australiano, mas sem consequências de maior para ele.

Vine levantou-se e prosseguiu a corrida na bicicleta de um dos seus companheiros de equipa, num incidente em que a equipa Emirates perdeu mais dois corredores, o dinamarquês Mikkel Bjerg e o colombiano Juan Sebastian Molano, que se juntaram no lote dos desistentes ao equatoriano Jhonatan Narvaez, vítima de uma violenta queda no sábado, que o obrigou a ir ao hospital para observação.

Após a chegada à cabeça do pelotão, Vine conseguiu assegurar de vez o triunfo, cortando a meta com os restantes corredores, no final de 169,8 quilómetros disputados debaixo de intenso calor.

"Não consigo acreditar no azar que tivemos nestes últimos dias. Temos alguns rapazes no hospital. Saí ileso, mas não desejo reviver isto", comentou Vine no final.

Apesar de tudo o que a equipa viveu nestes últimos dias, Vine não deixou de saborear este segundo triunfo: "Não sei qual foi a melhor vitória. Ganhei uma etapa este ano, mas a surpresa de 2023 foi muito agradável. Ganhar em casa é incrível".

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 23 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?