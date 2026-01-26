Ouvir
João Almeida no Algarve para conquistar o mundo

26 jan, 2026 - 21:44 • João Mira Godinho

João Almeida prepara-se para participar na Volta ao Algarve. Mas se o objetivo é vencer a prova, esta época o melhor ciclista português da atualidade aponta a um triunfo no Giro ou na Vuelta.

A época velocipédica de João Almeida está a começar. O ciclista está já pronto para correr na Volta à Comunidade Valenciana, em Espanha, que se realiza entre 4 e 8 de fevereiro. Depois, de 18 a 22 do mesmo mês, é a Volta ao Algarve que se segue. Mas este ano, os objetivos passam mesmo por uma vitória numa das três principais provas da modalidade. Ou melhor, um triunfo numa de duas dessas competições, porque João Almeida não vai ao Tour de França.

"Inicialmente o plano era fazer Tour e Vuelta mas, depois de discutir com a equipa, chegámos à conclusão que eu preferia fazer o Giro, e a equipa concordou", disse numa conversa com a comunicação social, na tarde desta segunda-feira, no Amendoeira Golf Resort, no Algarve.

"Pessoalmente, acho que faz sentido voltar ao Giro, também mudar um pouco o calendário, e acho que é uma boa oportunidade para ganhar a corrida. Se não ganhar, estar o mais perto possível", explicou.

Itália surge como a melhor hipótese, este ano, para esse ambicionado triunfo numa grande volta, uma vez que o líder da UAE Emirates, Tadej Pogacar, não vai ao Giro (a participação ou não de Pogacar na Vuelta ainda não está decidida). João Almeida, como número dois da formação será, assim, a aposta da equipa para a vitória. Ainda por cima, quando um outro português, António Morgado, igualmente da UAE, também está escalado para a Vuelta.

"O António pode ajudar-me em todo o tipo de terremos, é um corredor muito forte. Claro que ainda é muito jovem, tem muito de aprender", começou por referir João Almeida, para depois antever uma muito boa carreira para a jovem promessa do ciclismo nacional: "É muito forte, tem muito talento. Vejo-o a discutir, no futuro, corridas de uma semana, possivelmente. Obviamente nas clássicas também é muito bom. Talvez o tipo de corrida que mais se adequa a ele".

Se a ausência de Pogacar e a presença de António Morgado são trunfos para uma possível vitória no Giro. O principal obstáculo tem o nome de Jonas Vingegaard. O ciclista dinamarquês, da equipa Visma - Lease a Bike, tirou, em 2025, a vitória na Vuelta a João Almeida.

Agora novo duelo entre os dois prepara-se para acontecer em Itália. "Acho que é uma coisa boa. É um adversário muito forte mas também acaba por me motivar e fazer dar mais de mim", disse João Almeida, lembrando que Vingegaard tem um curriculum mais rico, incluindo duas vitórias na Volta à França.

Seja qual for o adversário ou a prova, João Almeida tem os objetivos bem traçados e deixou claro o que pretende: "Ganhar uma grande volta seria um objetivo de carreira e vou fazer o meu melhor para fazer isso acontecer".

