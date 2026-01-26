Lembra-se de Brady em 2015? New England Patriots e Seattle Seahawks voltam a defrontar-se no Super Bowl

26 jan, 2026 - 14:15 • Lusa
Os New England Patriots e os Seattle Seahawks qualificaram-se no domingo para o Super Bowl, final da Liga norte-americana de futebol americano (NFL), depois de afastarem os Denver Broncos e os Los Angeles Rams, respetivamente.
Em Denver, num encontro jogado sob intensa neve, os Patriots superiorizaram-se, por 10-7, aos Broncos, que jogaram sem o seu ‘quarterback’ titular, Bo Nix, que fraturou o tornozelo na ronda anterior dos play-offs.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Com apenas quatro jogos como titular na carreira, Jarrett Stidham assumiu a liderança do ataque dos Broncos e até começou bem, com um longo lançamento de 52 jardas para Marvin Mims Jr., que abriu caminho para o touchodown de Courtland Sutton, após novo passe do ‘quarterback’.
Já no segundo quarto, os Patriots empataram com uma corrida de seis jardas do quarterback, passando definitivamente para a frente com um pontapé de Will Lutz.
Já depois de ambos os kickers das duas equipas terem falhado um pontapé nas complicadas condições em Denver, Christian González intercetou um passe de Stidham a 2.11 minutos do final, garantindo definitivamente o triunfo dos Patriots, que se tornaram a terceira equipa a vencer a assegurar a presença no Super Bowl com uma vitória com 10 ou menos pontos marcados.
Em 8 de fevereiro, em Santa Clara, na Califórnia, os Patriots vão defrontar os Seattle Seahawks, equipa que derrotaram de forma dramática em 2015, então ainda liderados por Tom Brady.
A jogar em casa, os Seahawks lideraram sempre o confronto com os Los Angeles Rams e venceram por 31-27, para garantirem a quarta presença no Super Bowl, com o quarterback Sam Darnold a ser a grande figura do encontro com três passes para touchdown e um total de 374 jardas.
Num encontro muito equilibrado, a jogada decisiva aconteceu já dentro dos cinco minutos finais, quando os Rams a perder por quatro decidiram jogar e não atirar aos postes quando estavam a poucas jardas da zona de touchdown adversária.
No quarto down, o quarterback Matthew Stafford arriscou um passe para a end zone, em direção a Terrance Ferguson, mas a bola acabou por ser desviada por Devon Witherspoon, permitindo aos Seahawks recuperar a posse.
Aos 37 anos, Stafford fez uma das melhores épocas da carreira e tornou-se apenas o terceiro quarterback a perder um encontro dos play-offs depois de conseguir, pelo menos, 370 jardas em passes, depois de ter chegado às 374 frente aos Seahawks.