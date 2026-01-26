Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Pegula elimina Madison Keys, campeã em título no Open da Austrália

26 jan, 2026 - 10:35 • Lusa

Wang Xinyu ou Amanda Anisimova disputam vaga nos 'quartos' do primeiro major da época e vão defrontar a tenista norte-americana.

A+ / A-

A tenista norte-americana Madison Keys, detentora do título, foi esta segunda-feira afastada nos oitavos de final do Open da Austrália após perder com a compatriota Jessica Pegula em dois parciais.

Pegula, a sexta cabeça de série do primeiro torneio do Grand Slam da temporada, venceu a também norte-americana de 30 anos Keys, nona cabeça de série, por 6-3 e 6-4, numa partida com a duração de uma hora e 18 minutos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Nos quartos de final, Pegula, de 31 anos, vai defrontar a vencedora do encontro de esta segunda-feira entre a chinesa Wang Xinyu (46.ª do ranking mundial da WTA) e outra norte-americana, a quarta cabeça de série do torneio, Amanda Anisimova.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 23 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?