Pegula elimina Madison Keys, campeã em título no Open da Austrália

26 jan, 2026 - 10:35 • Lusa
A tenista norte-americana Madison Keys, detentora do título, foi esta segunda-feira afastada nos oitavos de final do Open da Austrália após perder com a compatriota Jessica Pegula em dois parciais.
Pegula, a sexta cabeça de série do primeiro torneio do Grand Slam da temporada, venceu a também norte-americana de 30 anos Keys, nona cabeça de série, por 6-3 e 6-4, numa partida com a duração de uma hora e 18 minutos.
Nos quartos de final, Pegula, de 31 anos, vai defrontar a vencedora do encontro de esta segunda-feira entre a chinesa Wang Xinyu (46.ª do ranking mundial da WTA) e outra norte-americana, a quarta cabeça de série do torneio, Amanda Anisimova.