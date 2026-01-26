Ouvir
Euro 2026

Portugal empata com Noruega e meias-finais do Europeu são uma miragem

26 jan, 2026 - 16:23 • Inês Braga Sampaio

Era preciso vencer para facilitar as contas, que agora se tornaram numa equação de resolução praticamente impossível.

Tornou-se quase impossível para a seleção nacional de andebol chegar às meias-finais do Europeu, esta segunda-feira, depois do empate com a Noruega, por 35-35,na terceira jornada da Main Round.

Portugal precisava de ganhar para facilitar as contas — que ainda assim seriam complicadas —, mas não conseguiu derrubar a equipa nórdica.

Martim Costa até teve a possibilidade de carimbar a vitória, 17 segundos do fim, no entanto, permitiu a defesa do guarda-redes; o mesmo sucedeu momentos depois, com Diogo Valério a evitar o triunfo norueguês.

A defesa da Noruega tinha a lição bem estudada e conseguiu minimizar o impacto dos irmãos Costa: Francisco e Martim marcaram apenas quatro golos, cada, o seu pior registo da competição. Por outro lado, Luís Frade chegou aos 11 golos e foi o melhor marcador do encontro.

Portugal soma três pontos, os mesmos da Noruega, ainda que com pior diferença de golos. Está a um ponto da França, que defende título, e da Dinamarca, campeã olímpica e tetracampeã do mundo, e ainda a três da Alemanha, que lidera, todas com menos um jogo disputado que portugueses e noruegueses. Só a Espanha está atrás da equipa das quinas, na sexta posição, mas também com um jogo a menos.

Importa referir que o acesso ao jogo de atribuição do quinto lugar e, até, às meias-finais não é impossível, porém, depende de uma conjugação muito improvável de resultados.

