Portugal está fora das meias-finais do Europeu de andebol. Resta o quinto lugar

Portugal ficou a saber, esta segunda-feira, que não irá às meias-finais do Europeu de andebol. Resta a luta pelo jogo de atribuição do quinto lugar.

A seleção nacional, que à tarde empatou, por 35-35, com a Noruega, viu, horas depois, a Dinamarca, campeã olímpica e tetracampeã do mundo, derrotar a Alemanha, por 31-25. Um resultado que deitou por terra as esperanças portuguesas de chegar às meias-finais da competição.

Antes disso, no entanto, a Espanha arrecadou uma surpreendente vitória sobre a França, por 36-32, o que mantém Portugal na luta pelo terceiro lugar do grupo e consequente disputa pelo top-5 do Europeu.

Portugal precisa, contudo, de uma conjugação de vários resultados: tem de vencer a Espanha, na última jornada; precisa também que a Noruega não ganhe à Dinamarca; e que a França perca com a Alemanha ou, em caso de empate, a equipa das quinas terá de golear os espanhóis, de forma a contrariar uma diferença de 12 golos favorável aos franceses.

Os dois primeiros lugares do Grupo 1 da Main Round dão acesso às meias-finais. Portugal já está fora dessa luta. O terceiro permite disputar o top-5. Portugal é quinto, com três pontos, a um da França, terceira, os mesmos da Noruega, quarta, e com mais um que a Espanha, sexta.