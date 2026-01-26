Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Portugal está fora das meias-finais do Europeu de andebol. Resta o quinto lugar

26 jan, 2026 - 21:22 • Inês Braga Sampaio

A seleção nacional empatou com a Noruega e, depois, viu a Dinamarca derrotar a Alemanha, o que esfumou as esperanças de chegar às "meias". Top-5 é possível, mas difícil.

A+ / A-

Portugal ficou a saber, esta segunda-feira, que não irá às meias-finais do Europeu de andebol. Resta a luta pelo jogo de atribuição do quinto lugar.

A seleção nacional, que à tarde empatou, por 35-35, com a Noruega, viu, horas depois, a Dinamarca, campeã olímpica e tetracampeã do mundo, derrotar a Alemanha, por 31-25. Um resultado que deitou por terra as esperanças portuguesas de chegar às meias-finais da competição.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Antes disso, no entanto, a Espanha arrecadou uma surpreendente vitória sobre a França, por 36-32, o que mantém Portugal na luta pelo terceiro lugar do grupo e consequente disputa pelo top-5 do Europeu.

Portugal precisa, contudo, de uma conjugação de vários resultados: tem de vencer a Espanha, na última jornada; precisa também que a Noruega não ganhe à Dinamarca; e que a França perca com a Alemanha ou, em caso de empate, a equipa das quinas terá de golear os espanhóis, de forma a contrariar uma diferença de 12 golos favorável aos franceses.

Os dois primeiros lugares do Grupo 1 da Main Round dão acesso às meias-finais. Portugal já está fora dessa luta. O terceiro permite disputar o top-5. Portugal é quinto, com três pontos, a um da França, terceira, os mesmos da Noruega, quarta, e com mais um que a Espanha, sexta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Como é estar no futebol durante a guerra?

Como é estar no futebol durante a guerra?