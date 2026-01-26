Rui Silva, os "30 minutos muito duros" com a França e o que vem aí: "Não há tempo para arrependimentos"

A seleção portuguesa de andebol perdeu 46-38 contra a França na segunda jornada do “main round” do Europeu de andebol. O resultado ao intervalo (15-28) não deixava dúvidas. A primeira parte não correu nada bem aos “heróis do mar” e os próprios jogadores ainda procuram uma explicação para aqueles 30 minutos “muito duros”. Em conversa com a Renascença, o capitão Rui Silva mostra pragmatismo: “É aprender, corrigir e ganhar força para o próximo jogo” porque “ainda há muita coisa em disputa”. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui A Bola Branca, o central do FC Porto – um dos mais experientes do grupo – não acredita em deslumbramento após a histórica vitória sobre a campeã do mundo Dinamarca e olha para a frente: quer vencer Noruega – já esta segunda-feira, a partir das 14h30 -, e Espanha, na quarta-feira. Depois é puxar da calculadora, fazer as contas e ver se ainda vai dar para a luta pelo quinto lugar ou, quem sabe, umas históricas meias-finais. Portugal perdeu contra a França. O que aconteceu na primeira parte? Foi desconcentração? Foi excesso de confiança? Fomos surpreendidos pelos franceses? A verdade é que nem nós, neste momento, sentimos que há alguma explicação. A verdade é que sabemos da qualidade da França, que entrou muito forte, é verdade. Por outro lado, as coisas não nos saíram e eles com uma eficácia enorme. Depois foi difícil de lidar com isso e acredito que acabámos por ir um bocado abaixo quando a diferença começou a ser cada vez maior e acabámos por sentir mais dificuldade no jogo. O jogo estava resolvido ao intervalo, mas Portugal veio com outra mentalidade e conseguiu minimizar estragos. Sim, a verdade é que queríamos dar outra imagem porque sabíamos que aquilo que tinha acontecido nos primeiros 30 minutos não era a real imagem do que é a nossa equipa, daquilo que é a nossa qualidade. E nós procurámos, de alguma forma, ganhar alguma força para mostrar outra imagem, para mostrar outra qualidade porque foram realmente 30 minutos muito duros. É tentar aprender com esse jogo, aquilo que aconteceu e pensar um bocado nisso, mas não muito, porque daqui a pouco já temos um jogo importante. É aprender, corrigir e ganhar força para o próximo jogo.

O selecionador Paulo Jorge Pereira disse no final da partida que os franceses alteraram a forma de jogar para defrontar Portugal. É o mal do nosso sucesso. Já não somos uns desconhecidos Sim, a verdade é que as equipas olham para nós com respeito enorme e entram a 100% para ganhar, já não entram mais relaxadas, e depois, com a qualidade que eles têm, e nós, não tendo um dia tão bom, acaba por haver esta diferença porque eles são realmente fortes, não é? E nós, ao estarmos neste patamar, sabemos disso e temos que aprender com este tipo de situações para que não voltem a acontecer. Seguramente o grupo já conversou. Houve algum alerta especial do selecionador Paulo Jorge Pereira ou do capitão Rui Silva? A frustração foi evidente em todos. Nós todos percebemos no final do jogo que não tinha sido um bom dia para nós e isso não há que escondê-lo. Todos nós agora - e falámos uns com os outros, porque aqui felizmente temos uma grande relação entre todos que nos permite ter esta abertura - sabemos que temos que dar outra imagem e temos que fazer um jogo completamente diferente daquilo que fizemos com o França agora no próximo. E é nisso que já nos estamos a focar porque ainda há muita coisa em disputa. E neste tipo de competição, em que uma pessoa joga dois em dois dias, não dá muito tempo para arrependimentos e para massacrar daquilo que foi o jogo anterior. Esta derrota complica muito as contas, se os “heróis do mar” pensarem nas meias-finais, mas também complica para o quinto e sexto. Ainda é possível? Sim, sim, tudo é possível, com baixas probabilidades algumas, outras maiores. Nós sabíamos desde o início que ia ser muito difícil porque estamos num lado do “main round” onde há equipas de muita qualidade. Pusemo-nos na possibilidade de atingir algo grande depois da vitória contra a Dinamarca, essa é a verdade, mas agora há que ir jogo a jogo e preocuparmos em ganhar à Noruega, fazer de novo as contas e perceber aquilo que podemos atingir. Não é fácil, mas também é possível e nós temos que acreditar. Enquanto há possibilidades, enquanto há margem para acreditar, nós vamos acreditar até ao fim. Todos falam em “grupo da morte”. Se Portugal tivesse calhado no outro grupo estaria mais perto das meias-finais? Sim, sim, teoricamente são seleções que nos últimos anos não têm conseguido tão bons resultados, mas o sorteio é mesmo isto e nós isso não podemos controlar. E também é bom para nós porque jogamos contra os melhores e temos este tipo de competição a nível de competitividade, mas acaba por ser mais difícil. Tem os dois lados da moeda.