Swiatek continua atrás do que falta no museu lá de casa. Segue-se Rybakina em Melbourne

26 jan, 2026 - 10:20 • Lusa
A tenista polaca Iga Swiatek, número dois mundial, qualificou-se esta segunda-feira para os quartos de final do Open da Austrália, depois de vencer a australiana Maddison Inglis, vinda da qualificação.
Em busca do único torneio que lhe falta para completar o Grand Slam de carreira, Swiatek precisou de apenas um hora e 13 minutos para afastar Inglis (168.ª do mundo), por 6-0 e 6-3.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Na próxima ronda, a polaca, que já venceu Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos, vai defrontar a cazaque Elena Rybakina (quinta), que venceu a belga Elise Mertens (21.ª), por 6-1 e 6-3.