Ténis

Aí está uma novidade: Alcaraz alcança semifinal do Open da Austrália pela primeira vez

27 jan, 2026 - 12:37 • Lusa

Em busca do único título que lhe falta para completar o Grand Slam de carreira, Alcaraz derrotou De Minaur, sexto do mundo e derradeiro resistente australiano nos quadros de singulares.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial, qualificou-se esta terça-feira pela primeira vez para as meias-finais do Open da Austrália, ao de vencer o australiano Alex de Minaur.

Em busca do único título que lhe falta para completar o Grand Slam de carreira, Alcaraz derrotou De Minaur, sexto do mundo e derradeiro resistente australiano nos quadros de singulares, por 7-5, 6-2 e 6-1, em duas horas e 15 minutos.

Na próxima ronda, Alcaraz vai defrontar o alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking mundial e finalista em 2025, que afastou o norte-americano Learner Tien, 29.º e foi 'carrasco' do português Nuno Borges na terceira ronda.

