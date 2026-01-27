Morreu Fernando Mamede, recordista europeu e mundial

Fernando Mamede, nome maior do atletismo que representou o Sporting e disputou Jogos Olímpicos, morreu esta terça-feira. O antigo recordista europeu e mundial tinha 74 anos.

A notícia foi confirmada esta terça-feira à noite pelo Sporting Clube de Portugal, que lamentou o desaparecimento de Fernando Mamede.

"Um dos maiores nomes da história do desporto português e do emblema de Alvalade, especializou-se nas provas de fundo. Para além das inúmeras medalhas, entre elas a de bronze nos Campeonatos do Mundo de corta-mato em 1981, foi recordista europeu e mundial", assinalam os leões, em comunicado.



Fernando Mamede participou em três edições dos Jogos Olímpicos, em 1972, 1976 e 1984, e "contribuiu para várias conquistas coletivas do Sporting sendo até hoje lembrado como uma lenda da modalidade".

"Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de esforço e dedicação ao Clube", sublinha o emblema de Alvalade.

Natural de Beja, Fernando Mamede foi treinado pelo malogrado Mário Moniz Pereira, "O Senhor Atletismo", e fez equipa com Carlos Lopes, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles.

Em julho de 1984, em Estocolmo, Fernando Mamede correu os 10 mil metros em pouco mais de 27 minutos (27.13,81 segundos) e estabeleceu um recorde do mundo.

Ao longa da carreira gloriosa, o atleta do Sporting conquistou ainda três recordes europeus e 27 recordes nacionais.

O percurso de Fernando Mamede também ficou marcado por problemas de stress e pressão competitivos. Em entrevista ao Correio da Manhã, Moniz Pereira assinalou a questão psicológica como barreira que impediu o atleta de ir mais longe ainda: "A responsabilidade de um grande campeonato pesava-lhe.

"Num campeonato europeu, mundial ou olímpico já sabia que não podia contar com ele. Depois de ter batido o recorde do Mundo, foi para os Jogos Olímpicos e disse-me que não se estava a sentir bem nos treinos", contou Moniz Pereira sobre Fernando Mamede, o campeão que era tão humano como o comum dos mortais.

Além das medalhas em provas de atletismo, Fernando Mamede foi agraciado pelo Presidente da República com o grau de Comendador da Ordem do Mérito, em 1989.

Marcelo recorda atleta "incontornável"

O Presidente da República divulgou uma mensagem de condolências onde destaca os feitos conquistados por Fernando Mamede.

"Foi com pesar que o Presidente da República tomou conhecimento da morte do atleta olímpico Fernando Mamede, figura marcante e incontornável do atletismo e do desporto nacional e que, entre múltiplos feitos e vitórias memoráveis, foi o recordista mundial dos 10.000 metros, durante largos anos", refere Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem publicada no site da Presidência.

À família, amigos, ao Sporting Clube de Portugal e à Federação Portuguesa de Atletismo, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa "apresenta as suas sentidas condolências".

