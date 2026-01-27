Porque vão os EUA enviar agentes ICE para os Jogos Olímpicos de Inverno em Itália?

Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) vão ser enviados para Itália para os Jogos Olímpicos de Inverno, disse esta terça-feira um porta-voz do organismo à Agência France Presse. Os Jogos Olímpicos de Inverno vão decorrer no norte de Itália entre os dias 6 e 22 de fevereiro. De acordo com a Agência France Presse, nos Jogos Olímpicos de Inverno, o Serviço de Segurança Interna (HSI) do ICE vai apoiar o Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado dos Estados Unidos, "bem como o país anfitrião". Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Segundo a mesma fonte, os agentes vão ter como missão a avaliação e mitigação de riscos relacionados com organizações criminosas transnacionais. De acordo com a agência de notícias italiano ANSA, os agentes do ICE vão ter um papel "muito limitado" na segurança de elementos do Governo dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026. O governador da Lombardia, Itália, Attilio Fontana, pronunciou-se na segunda-feira após as primeiras notícias sobre alegado envolvimento da agência norte-americana na proteção de atletas norte-americanos.

"O ICE vai estar aqui apenas para vigiar o vice-presidente dos Estados Unidos (JD) Vance e o secretário de Estado (Marco) Rubio", disse Fontana. Para o governador da região italiana da Lombardia vai ser "apenas" uma medida defensiva. O Governo de Roma ainda não se pronunciou sobre a alegada presença dos agentes do ICE nos Jogos Olímpicos de Itália. Fontes da Polícia Estatal italiana, não identificadas, afirmaram na segunda-feira à noite, à agência ANSA, que os agentes do ICE não vão prestar segurança aos membros da Administração norte-americana nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026. As fontes policiais italianas disseram que - até ao momento - "não há acordos de cooperação assinados para os Jogos Olímpicos". Os agentes do ICE envolvidos em operações polémicas nos Estados Unidos estão a ser contestados após a morte, no passado sábado, de Alex Pretti, um enfermeiro norte-americano de 37 anos, em Minneapolis, Estado do Minnesota. Pretti, foi morto a tiro por polícias federais envolvidos em operações anti-imigração, assim como Renee Good, cidadã da mesma idade, abatida no dia 7 de janeiro, na mesma cidade.