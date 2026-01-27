Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 27 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Portugal goleia Hungria e está quase nos quartos de final do Europeu de Futsal

27 jan, 2026 - 19:45 • Lusa

Os bicampeões europeus em título podem garantir ainda hoje o apuramento, e o primeiro lugar do agrupamento, o que acontecerá se a Polónia não vencer a Itália.

A+ / A-

A seleção portuguesa de futsal ficou, esta terça-feira, muito próximo de garantir um lugar nos quartos de final do Europeu, ao golear a Hungria por 5-1, em Liubliana, na abertura da segunda jornada do Grupo D.

Erick Mendonça, aos 23 segundos, Lúcio Rocha, aos seis minutos, Diogo Santos, aos 22, Tomás Paçó, aos 25, e Pany Varela, aos 34, selaram o segundo triunfo da formação das 'quinas', depois do 6-2 à Itália, enquanto Rutai reduziu para os magiares, aos 36.

Os bicampeões europeus em título podem garantir ainda hoje o apuramento, e o primeiro lugar do agrupamento, o que acontecerá se a Polónia não vencer a Itália.

Portugal encerra a fase de grupos na quinta-feira, frente à Polónia, às 19h30.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 27 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Como é estar no futebol durante a guerra?

Como é estar no futebol durante a guerra?