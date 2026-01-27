Um canguru saltou para o meio do pelotão e chocou com Jay Vine. Resultado? Uma fratura no pulso

27 jan, 2026 - 15:45 • Lusa
O ciclista australiano Jay Vine caiu na quinta e última etapa do "Tour Down Under", quando estavam decorridos pouco mais de 70 quilómetros, depois de um canguru saltar para o meio de pelotão.
O ciclista australiano Jay Vine, um dos “escudeiros” de João Almeida no próximo Giro, fraturou o escafoide do pulso esquerdo, após ter sido abalroado por um canguru na última etapa do Tour Down Under, prova que ganhou.
“Depois da corrida, o Jay revelou sentir dores no pulso devido à queda na última etapa. Após uma avaliação médica, descobrimos que sofreu uma fratura significante no escafoide do pulso esquerdo”, explicou o diretor clínico da UAE Emirates, numa nota publicada pela equipa.
O “rei” da montanha das últimas duas edições da Volta a Espanha caiu na quinta e última etapa do Tour Down Under, quando estavam decorridos pouco mais de 70 quilómetros, depois de um canguru saltar para o meio do pelotão.
O ciclista de 30 anos conseguiu acabar a etapa e confirmar a conquista da prova australiana, mas na “terça-feira de manhã foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida”. “Fica afastado da competição durante a recuperação do pós-operatório e a reabilitação”, informou ainda o médico Adrian Rotunno.
O campeão australiano de contrarrelógio é um dos seis ciclistas que vai acompanhar o português João Almeida na Volta a Itália, que decorre entre 8 e 31 de maio.